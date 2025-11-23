Per l’Amaro Dhelios un prova combattiva, ma non basta contro una lanciatissima Diper Jolly

Prova combattiva, ma non basta.

L’Amaro Dhelios vince solo un set contro la lanciatissima Diper Jolly di Cinquefrondi, squadra d’alta classifica.

Gli amaranto cedono il passo sul terreno amico con i seguenti parziali, 18-25, 20-25, 25-20 e 22-25.

Nonostante una prestazione di carattere, l’Amaro Dhelios non è riuscita a battere la seconda in classifica, in una partita risolta solo al termine di un combattutissimo quarto set.

Il mister della Dhelios, Roberto Daquino, analizza così la sconfitta: “Un terzo set spettacolare ci aveva proiettati verso una possibile impresa. Nel quarto set eravamo avanti, però, come spesso succede purtroppo a questa squadra, abbiamo subito un break inaspettati e non siamo riusciti a fare un cambio palla. Questo ha fatto riportare a pari punti la squadra avversaria e influendo sicuramente, anche dal punto di vista psicologico, sui ragazzi”.

L’allenatore riconosce l’impatto mentale di quel momento: “I ragazzi, che poi sono scesi anche da un punto di vista tecnico, leggermente, pur lottando fino alla fine, ne sono stati condizionati. E comunque l’ultimo set è stato sicuramente deciso da alcuni errori che potevamo tranquillamente non commettere”.

Nonostante l’amarezza per il risultato, D’Aquino vuole sottolineare un punto di partenza positivo: “Ho visto una buona reazione della squadra perché sappiamo benissimo che abbiamo affrontato squadre di alta classifica. Anche contro la Diper Jolly Cinquefrondi abbiamo fatto una bella figura. Peccato che non siamo riusciti ad ottenere neanche un punticino”.