Per l’Amaro Dhelios oggi inizia la Coppa Calabria

L’Amaro Dhelios, team associato al progetto Sportspecialist e formazione che milita nel campionato di C Maschile, scende in camp per la Coppa Calabria, il Memorial “Sergio Sorrenti”.



Missione impossibile ma mai dire mai: gli amaranto proveranno ad emulare la prima squadra che, nella competizione riservata alla Serie A3, battendo Campobasso sabato scorso ha conquistato la qualificazione alle Final Four dell’8 e 9 marzo nella Coppa Italia “Del Monte”.

Doppio impegno molto difficile per i ragazzi di Mister Daquino che stanno attraversando tante difficoltà, ma proveranno a non mollare la presa, al primo anno, da esordienti nelle varie competizioni.

Alle 21 l’esordio nella Coppa.



Sfida ardua contro l’Olimpia Pallavolo Bagnara, capolista del raggruppamento di C: la società della Costa Viola, infatti, sta dominando il ranking con ben 36 punti conquistati.

Nel raggruppamento milita anche la Luck Volley.

Nel girone A, infatti, il 22 gennaio, presso l’Istituto Righi di Reggio Calabria, si giocherà, il derby, tra la Luck-Tigano e la Dhelios.