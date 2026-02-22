Per l’Amaro Dhelios intrigante trasferta a caccia del miglior piazzamento playout

22 Febbraio 2026 Redazione Sport 0

Sono rimaste solamente tre giornate al termine della stagione regolare in C Maschile. L’Amaro Dhelios, in cerca del miglior piazzamento payout gioca una gara durissima in casa di una delle squadre più quotate del raggruppamento.


Alle 17.30 sfida a Cinquefrondi in casa della Diper Jolly.
All’andata fu 1-3 al Boccioni.
Oggi, gli amaranto di Roberto Daquino affrontano un team che veleggia al secondo posto in classifica a 42 punti insieme alla Pallavolo Milani.
Squadra finalmente al completo per gli amaranto che farà di tutto per giocarsela.

Contenuti correlati

Articoli correlati

Sport

Amaro Dhelios alla sfida bivio

31 Gennaio 2026 Redazione 0

Sette giornate al termine della stagione regolare per la C Maschile.L’Amaro Dhelios sa vivendo un momento di riscossa.Il punto conquistato in trasferta a Lamezia e, settimana scorsa, in casa contro la capolista Olimpia Bagnara, sono […]