Per l’Amaro Dhelios intrigante trasferta a caccia del miglior piazzamento playout

Sono rimaste solamente tre giornate al termine della stagione regolare in C Maschile. L’Amaro Dhelios, in cerca del miglior piazzamento payout gioca una gara durissima in casa di una delle squadre più quotate del raggruppamento.
Alle 17.30 sfida a Cinquefrondi in casa della Diper Jolly.
All’andata fu 1-3 al Boccioni.
Oggi, gli amaranto di Roberto Daquino affrontano un team che veleggia al secondo posto in classifica a 42 punti insieme alla Pallavolo Milani.
Squadra finalmente al completo per gli amaranto che farà di tutto per giocarsela.