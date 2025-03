Per la Reggio Bic ora la semifinale scudetto contro Porto Torres

La Reggio Bic chiude in bellezza la regular season della Serie A di basket in carrozzina, vincendo anche l’ultima gara contro Padova. Un successo che conferma la grande stagione della squadra allenata da coach Cugliandro, ora pronta a giocarsi la semifinale scudetto contro Porto Torres in Sardegna.

“Il campo ha parlato”, ha dichiarato il tecnico della Reggio Bic, riconoscendo anche il valore dell’avversaria: “Innanzitutto un pensiero per Padova, che con le unghie e con i denti ha provato a dare il massimo. È stata una squadra che ha sempre dimostrato di meritare la Serie A, disputando ottime partite e perdendo spesso per piccoli episodi contro formazioni più quotate. Anche oggi ci ha dato filo da torcere, giocando con grande intensità. Dispiace per la loro retrocessione, ma auguro a Padova di poter tornare in Serie A il prima possibile”.

Con la stagione regolare ormai alle spalle, l’attenzione si sposta ora sui playoff. La Reggio Bic dovrà affrontare Porto Torres, una squadra che, secondo Cugliandro, potrebbe essere l’avversaria più adatta dal punto di vista tecnico: “Non possiamo dire di essere sicuri di nulla, perché ogni partita ha una storia a sé. Tuttavia, durante la stagione abbiamo dimostrato di poter avere la meglio su Porto Torres, mentre contro Cantù e Santo Stefano non siamo riusciti a trovare quel guizzo in più per vincere. Diciamo che, sportivamente parlando, l’accoppiamento con Porto Torres potrebbe essere il migliore, anche se a livello logistico la trasferta in Sardegna sarà molto impegnativa”.

Ora, però, tutto si azzera: “I playoff sono un’altra storia. Qui ci si gioca tutto in 40 minuti e dovremo dare il massimo per andare più avanti possibile. L’obiettivo è vincere tutte le partite e continuare il nostro cammino” ha concluso il coach.

La Reggio Bic è pronta alla sfida: la strada per lo scudetto passa dalla Sardegna e la squadra reggiana è determinata a scrivere un altro capitolo della sua stagione straordinaria.