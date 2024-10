Per la Redel Viola match complicato a Piazza Armerina: parla Capitan Fernandez

Quinta vittoria consecutiva per la Redel Reggio Calabria.

I neroarancio di coach Cadeo sono lanciati e si apprestano a giocare una nuova sfida, molto complicata, sul campo della Deco Piazza Armerina, a detta di tutti gli addetti ai lavori, accreditata per vincere il campionato.

Dopo il successo di sabato scorso contro Svincolati Milazzo ha parlato Emanuel Fernandez Pena, regista e capitano della Viola.

E’ sereno e convinto.

Alla domanda se avesse mai pensato di essere in vetta alla classifica dopo cinque giornate risponde con sincerità: “Perché no, me lo potevo aspettare.

In più abbiamo un pubblico incredibile, nelle partite in casa ci sta vicino, ci aiuta in momenti in cui non giochiamo la migliore pallacanestro.

Noi siamo felici, loro sono carichi, vengono al Palasport, si divertono, lavoriamo sodo per farli divertire ancora“.

La prossima sfida? “Ora pensiamo a Piazza Armerina. Sono una squadra formata con criterio e può far bene, dopo avremo Angri.

Dobbiamo affrontarle come abbiamo fatto fin qui“.

Sul suo ruolo da capitano Manu Fernandez ha aggiunto: “L’obiettivo è vincere come squadra. Quando sto in panchina tifo per chi sta dentro.

Chi gioca meglio è giusto che giochi. Quanto al ruolo di capitano provo a imparare dai punti di riferimento, dal coach Cadeo, dallo staff. Provo a stare concentrato e prendere un po’ da tutti“.

Sull’ultima vittoria Fernandez ha aggiunto: “Svincolati Milazzo non ha mai mollato. Sapevamo che era una squadra dura. Ci siamo preparati tutta la settimana per affrontare questa partita, complimenti a loro perchéhanno giocato fino alla fine“.

L’affiatamento tra voi giocatori? “Come giocatori siamo tutti disponibili a entrare in partita. Ci sono partite che vanno meglio all’uno o all’altro, siamo tutti uniti dentro il campo e fuori, tifiamo per chi sta giocando“.