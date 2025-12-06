Per la Redel Viola è arrivato il momento del derby dello Stretto

Undicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale (girone F), la quint’ultima del girone di andata, ed è “derby dello Stretto” per la Viola Reggio Calabria che riceve la visita del Basket School Messina.

Roster peloritano totalmente cambiato rispetto alla passata stagione e che viaggia oggi al terzo posto del ranking con 6 vittorie e 3 sconfitte e turno di riposo già osservato. E proprio nell’ultima giornata di campionato è arrivato il secondo “stop” di fila in casa per i giallorossi che si sono dovuti arrendere sul parquet amico al Castellaneta come due giornate prima contro il Barcellona.

Redel reduce dalla sfortunata prestazione di Matera, dove si sono interrotte le due vittorie consecutive ottenute in precedenza contro Corato e Ragusa, e che punta di fronte al pubblico amico alla riscossa.

Il roster vede il suo miglior marcatore in Hamish Warden, ritornato al Messina dopo cinque stagioni e si tratta di un ritorno (dopo tre anni) anche per Andrea Lo Iacono. A seguire l’ala padovana Vinciguerra ed il centro Chakir, tra i volti nuovi, così come Marinelli, Iannicelli, Sakovic e Fei. A chiudere, l’unico riconfermato dalla scorsa annata è capitan Busco.

Appuntamento alle ore 18 al PalaCalafiore, dove ancora una volta servirà il massimo apporto del pubblico neroarancio per aiutare la squadra a ritrovare il successo.

La gara sarà diretta dagli arbitri della sezione di Porto Empedocle (AG), Cappello e Fiannaca.

La partita sarà visibile sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici; sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio e trasmessa in diretta sul DT canale 87 da Video Touring.