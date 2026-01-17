Per la Redel Reggio Calabria inizia il girone di ritorno: scontro d’alta quota con la Dinamo Brindisi

Seconda gara consecutiva al PalaCalafiore per la Redel Reggio Calabria. Scontro d’alta quota con la Dinamo Brindisi, nel primo appuntamento del girone di ritorno.

Neroarancio in scia vincente da cinque gare e che, al giro di boa, hanno fatto registrare il dato di migliore difesa del girone F con 1011 punti subiti. Dinamo che giunge in riva allo Stretto con gli stessi punti del roster di Cadeo, e le due squadre che si affronteranno domenica tallonano la capolista Ragusa insieme al Monopoli.

Squadra praticamente invariata, quella brindisina, rispetto al match di andata che ha visto i pugliesi vincere dopo un supplementare, nonostante i 25 punti di Laquintana e i 12 del brindisino Fiusco. Praticamente invariata, sì, perché l’innesto (e di spessore) è del venezuelano formato nella Stella Rossa, Gonzalez, autore nell’ultimo turno di campionato di 23 punti preziosi nel successo ottenuto di tre lunghezze sul difficile campo del Castellaneta.

Brindisi che arriva a questo match con due vittorie consecutive all’attivo e che si affida ai già noti Sapiega, Di Anni, Stankovic e Cissé, ma che ha perso rispetto all’andata Jovanovic, per infortunio.

Appuntamento importantissimo sul diario neroarancio, con i tifosi reggini pronti a dare tutto il proprio supporto, per spingere la squadra ad una vittoria che potrebbe rivelarsi cruciale nella rincorsa al primo posto.

Arbitreranno i signori Filesi di Chiaramonte e Cappello di Porto Empedocle, che hanno già recentemente diretto i neroarancio, rispettivamente nelle sfide contro Rende e Basket School Messina, entrambe vinte.

La partita sarà visibile sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici, e sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.