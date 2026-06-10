Per la Redel gara 2 della finale ad Avellino: servirà l’impresa

Smaltita la delusione per la beffarda sconfitta al PalaCalafiore di domenica scorsa, la Redel Viola Reggio Calabria è proiettata alla sfida di stasera. Al PalaDelMauro, infatti, si gioca gara-2, match-point per Avellino ed occasione per i neroarancio di portare la serie a gara-3.

Servirà dare tutto e anche di più, servirà ribaltare il fattore campo nel quale gli irpini sono imbattuti dalla scorsa stagione. Servirà un’impresa. Coach Cadeo spera di poter recuperare appieno Laganà e cerca anche l’apporto di Laquintana e Marini, autori di punti importanti in gara-1. Non da meno Maresca, 10 punti e tanta solidità a rimbalzo, così come capitan Fernandez (9 assist) e Clark. Fiusco e Zampa pronti a colpire anche dalla lunga con le proprie triple, fattore cruciale anche questo.

Scandone non ha certo bisogno di presentazioni: anche al PalaCalafiore ha dimostrato tutto il suo potenziale, con Gay e Scanzi da attenzionare al pari di Donda, Kmetic e Ragusa. Attenzione alle bombe di Cioppa e soprattutto Duranti (1/8 in gara-1, ma quanto pesa quel canestro realizzato).

Gettare il cuore oltre l’ostacolo e firmare un acuto esterno che rimanderebbe la disputa a domenica prossima. Questa Viola ha dimostrato di saper soffrire, di saper rialzarsi, di saper e di voler combattere fino all’ultimo. Sarà così anche in terra irpina.

Va ricordato che le perdenti delle finali di Conference si affronteranno in un triangolare (girone all’italiana) da disputarsi 19-20-21 giugno in campo neutro da definire: la vincente sarà promossa in B nazionale. Per la Conference Nord, Pizzighettone espugna Legnano in gara-1 (61-56), mentre Lucca ha avuto la meglio sulla Mens Sana Siena nel derby toscano della finalissima della Conference Centro (86-74).

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