Per la Puliservice sfida alle 19 al “Boccioni”

Cinque giornate al termine della stagione regolare.

La Puliservice Reggio Calabria capolista gioca al “Boccioni”, inizio alle 19, contro la Pepea Soverato.

Nella gara di andata, giocata a Sant’Andrea dello Jonio fu 0-3 per le amaranto.



Il team reggino promette di arrivare imbattuto fino alla fine del primo raggruppamento, aspettando le ufficialità dei nuovi impegni in Coppa Calabria “Memorial Sorrenti”.

5 punti di vantaggio sulla seconda, otto sulla terza classificata, un solo punto perso per strada ad inizio torneo ed un cammino praticamente perfetto aspettando la difficile seconda fase.

L’avversaria odierna ha, invece, un roster molto giovane e nove punti nel ranking.

Tante sono state le amichevoli nell’ultimo periodo per il sestetto di Giglietta con l’intento di tenere alto il ritmo e forgiarsi ancor di più verso gli impegni cruciali della stagione.