Per la Domotek Volley prima amichevole stagionale

L’attesa sta per finire. Il rumore dei palloni che rimbalzano, le schiacciate che echeggiano nell’ancora più rinnovato maxi impianto reggino, le urla di incitamento: la nuova stagione è alle porte e la squadra di pallavolo si prepara a scendere in campo. E lo fa inaugurando il PalaCalafiore con un evento speciale aperto a tutti i tifosi.



Oggi sabato 20 settembre, con il primo fischio alle 17:00, la Domotek giocherà contro la Pallavolo Crotone.

Le squadre scenderanno in campo per un allenamento congiunto. Non sarà una partita ufficiale, ma un buon modo per testare uomini e mezzi, vecchi e nuovi ed un’occasione unica per gli appassionati di vedere da vicino il lavoro dei propri beniamini, osservare le nuove tattiche e conoscere le nuove facce della rosa.

L’iniziativa vuole essere un segno di vicinanza alla città e a tutta la tifoseria. La società ha voluto aprire le porte del palasport per permettere a tutti di vivere da vicino le emozioni che accompagneranno i mesi del campionato di Serie A3.

L’esordio in campionato, infatti, è ancora lontano.

Gli amaranto di Mister Polimeni giocheranno la prima giornata del girone di andata alle 18 del 26 ottobre 2025 in casa della neopromossa Galatone.

Mentre, l’esordio casalingo è programmato per il 2 novembre in casa contro Castellana Grotte.