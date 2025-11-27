Per la Domotek Volley all’orizzonte la battaglia con la Gaia Energy Napoli: le parole di Zappoli

Si gira subito pagina, ma il rimpianto per la vittoria sfumata per un soffio è ancora lì. Enrico Guarienti Zappoli, schiacciatore brasiliano della Domotek Volley, non nasconde la delusione per il ko al tie-breK contro Sabaudia, ma subito fissa l’obiettivo: riscattarsi domenica contro Napoli.

La partita con la Viridex Sabaudia è il punto di partenza: “È stata una partita complicata – esordisce Zappoli – perché siamo partiti col freno a mano.

Questo “freno a mano siamo riusciti a toglierlo dopo il terzo set, e da lì è è partita il nostro match. Poi siamo arrivati al tie-break e purtroppo non siamo riusciti a portare la vittoria a casa”.

Una rimonta che ha mostrato il carattere della squadra, ma non è bastata. Tuttavia, in un campionato lungo e competitivo come questo, non c’è tempo per coltivare rimpianti. “Ovviamente si gira pagina subito – prosegue il giocatore – con la speranza di ritrovare anche qualche pedina importante per noi”.

E subito all’orizzonte c’è un’altra battaglia: l’arrivo della Gaia Energy Napoli al PalaCalafiore. “Sono tutte partite difficili e – analizza Zappoli – sappiamo che dobbiamo vincere, abbiamo un po’ più di pressione, perché dopo che perdi ovviamente lo scatto deve essere immediato. Quindi l’unica maniera di riscattarsi è vincere e speriamo di farlo domenica”.

A dare la carica alla Domotek, però, ci sarà un alleato in più: il tifo caloroso di casa del PalaCalafiore. E Zappoli non lo dimentica. “La gente non vede l’ora di abbracciarci – dice con un sorriso – anche perché l’ultima in casa è stata sensazionale”. Il giocatore vede e apprezza il crescente sostegno del pubblico. “Tra la prima e la seconda partita casalinga abbiamo visto un grosso miglioramento. E quindi aspettiamo la terza in cui speriamo sia presente un numero ancora maggiore di tifosi”.