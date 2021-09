Per la compagnia “Savadori navigazione” arriva il riconoscimento “Traveller’s choise”

Giunge a conclusione di un difficile e rischioso momento storico, il prestigioso e meritato riconoscimento vinto di recente dalla compagnia di trasporto marittimo “Savadori navigazione”, le cui motonavi prestano servizio verso le Isole Eolie con partenze giornaliere dai porti di Vibo Marina e Tropea. Dopo oltre trent’anni di servizio, l’azienda nautica con base sulla Costa degli dei ottiene dal noto sito internet “Tripadvisor” l’ambito riconoscimento “Traveller’s choise” alle attrazioni che offrono continuamente esperienze fantastiche ai viaggiatori di tutto il mondo.



Il portale online più famoso al mondo, specializzato in recensioni nel settore dei viaggi, della ristorazione e del turismo in generale ha infatti premiato con questo prestigioso titolo una delle realtà più affermate nell’intero settore nautico della navigazione civile del Mediterraneo. Ma, per capire come stia procedendo questa seconda stagione turistica in emergenza Covid19, abbiamo interpellato l’armatore della ditta neo premiata. “Anche questa stagione – afferma il signor Antonio – abbiamo lavorato rispettando in maniera scrupolosa gli standard anticovid imposti dalla recente normativa statale, per quanto riguarda il settore del trasporto marittimo civile. Dunque – continua il titolare della Savadori – dai 300 passeggeri che le nostre motonavi possono normalmente ospitare, abbiamo ridotto la capienza a circa 250 attuali. Tutto ciò non ha però cambiato i nostri obiettivi verso la nostra clientela, che sono quelli di mettere al primo posto la sicurezza e il massimo godimento della vacanza ai viaggiatori Quindi rispetto dell’attuale momento storico, senza però inficiare i servizi e l’offerta turistica, da sempre fiore all’occhiello di questa azienda vibonese divenuta negli anni un’eccellenza nel proprio settore di competenza e punto di riferimento per migliaia di turisti appassionati di escursioni. E per far comprendere quanto la Savadori creda nel turismo nautico in Calabria dal prossimo anno molleremo gli ormeggi ad una nuova motonave da crociera, con una capienza di ben oltre 400 persone”.