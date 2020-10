Per anni ha picchiato madre e sorella: 19enne arrestato a Rizziconi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, hanno rintracciato e tratto in arresto un diciannovenne del luogo, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Palmi, per i reati di estorsione aggravata, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.



Il provvedimento cautelare trae origine dalla denuncia presentata dalla madre del ragazzo, la quale lo scorso settembre, a seguito dell’ennesimo episodio di violenza subito dal figlio, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri.

Le immediate e articolate indagini, avviate dagli uomini dell’Arma, hanno permesso così di acquisire in tempi celeri un solido quadro probatorio in ordine alle continue vessazioni di cui la madre e la sorella minorenne sono state vittime negli anni da parte del giovane, il quale, in più occasioni aveva ricorso alla violenza fisica e psicologica nei confronti delle due donne allo scopo di estorcere denaro utile all’acquisto di droga ed al gioco d’azzardo.

L’arrestato è stato ristretto nella Casa Circondariale di Palmi, così come disposto dal Giudice per le indagini preliminari.