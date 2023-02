Peppe Voltarelli a New York per il nuovo album di inediti con una band internazionale

Nomade per vocazione e irrequieto per temperamento, spostandosi da un continente all’altro, Peppe Voltarelli negli anni è diventato una sorta di ambasciatore della canzone d’autore nel mondo, con numerose tournées all’estero, dall’America Latina al Canada, innumerevoli partecipazioni a festival e rassegne e molteplici collaborazioni avviate nei luoghi in cui è stato, dalla Spagna al Cile, mentre i suoi dischi sono stati pubblicati in diversi paesi, dall’Argentina alla Francia, e spesso hanno scalato le classifiche di vendita, arrivando a volte anche ai primissimi posti.

A conferma di questa vocazione internazionale, nel suo ultimo disco, Planetario, ha raccolto il fior fiore della canzone internazionale, da Jacques Brel a Bob Dylan, da Leo Ferré a Vysotskij, concedendosi anche degli emozionanti duetti con altri giganti del dire in musica come Joan Manuel Serrat, Adriana Varela, Silvio Rodríguez e Amancio Prada: un disco di grande fascino e bellezza in cui sono state condensate anche le esperienze maturate nel corso del suo continuo peregrinare in giro per il mondo.