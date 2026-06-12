Peperoncino di Calabria IGP, Gallo: “Da oggi il simbolo della nostra identità è ufficialmente tutelato dall’Europa”

Il Peperoncino di Calabria è ufficialmente una Indicazione Geografica Protetta. Con il regolamento di esecuzione (Ue) 2026/1273 dell’11 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione europea ha disposto l’iscrizione del Peperoncino di Calabria nel registro delle Indicazioni Geografiche dell’Unione, sancendo il riconoscimento definitivo di uno dei prodotti più identitari e rappresentativi della tradizione agricola e culturale calabrese.

Si conclude così un percorso avviato nel 2022 dal Consorzio del Peperoncino di Calabria e sostenuto dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e da tutti gli attori della filiera produttiva. Un lavoro lungo e articolato, fondato su approfondimenti storici, geografici, scientifici ed economici che hanno consentito di dimostrare il profondo legame tra il prodotto e il territorio regionale.

“Il riconoscimento IGP – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – rappresenta un passaggio strategico per la tutela del peperoncino calabrese dalle imitazioni e dagli utilizzi impropri della denominazione, garantendo ai consumatori l’autenticità del prodotto e offrendo nuove opportunità di crescita alle aziende agricole. L’intero territorio della Calabria è stato individuato come area di produzione, a testimonianza di una tradizione diffusa che da secoli caratterizza la cultura agroalimentare della regione.

Il peperoncino, infatti, è un simbolo identitario che racconta storia, tradizioni, saperi contadini e appartenenza”.

“Il Peperoncino di Calabria IGP rappresenta un traguardo storico per la nostra regione e il coronamento di un percorso condiviso che ha visto lavorare insieme istituzioni, produttori e associazioni di settore. Oggi – rimarca Gallo – viene premiato un patrimonio che appartiene all’intera Calabria. Questo risultato consentirà di rafforzare la tutela del prodotto, sostenere il reddito delle imprese agricole e promuovere con ancora maggiore efficacia l’immagine della Calabria sui mercati nazionali e internazionali. È una conquista che guarda al futuro e che valorizza il lavoro di quanti, ogni giorno, contribuiscono a mantenere viva una delle eccellenze più autentiche della nostra terra. Con l’iscrizione nel registro europeo delle Indicazioni Geografiche, il Peperoncino di Calabria IGP entra ufficialmente tra le eccellenze agroalimentari riconosciute e tutelate dall’Unione europea, rafforzando il patrimonio delle produzioni certificate calabresi e confermando il valore strategico delle filiere di qualità per lo sviluppo economico, sociale e culturale della nostra regione”.