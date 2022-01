Pd di Vibo, proposta la candidatura di Giovanni Di Bartolo a segretario di Federazione e Claudia Gioia a segretario cittadino

Nella giornata di oggi presso la Federazione regionale del Partito Democratico, a Lamezia, si sono riuniti i vertici della Federazione provinciale di Vibo Valentia Antonio Viscomi, Raffaele Mammoliti, Stefano Luciano, Enzo Mirabello, Michele Mirabello, Luigi Tassone ed il segretario di Federazione Enzo Insardà ed hanno convenuto circa l’opportunità, in un momento particolare del partito, di “condividere scelte e percorsi unitari per dare forza ad un progetto di rinnovamento e di rilancio complessivo del partito in un ottica riformista e progressista”. Pertanto, si è deciso di puntare sulla proposta di candidatura a segretario di Federazione di Giovanni Di Bartolo e segretario cittadino Claudia Gioia.