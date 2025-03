PD calabrese fermamente contrario al consigliere regionale supplente

In una nota, il Partito Democratico della Calabria esprime «ferma contrarietà all’introduzione della figura del consigliere regionale supplente, proposta in Consiglio regionale dal centrodestra».

«Si tratta di un’iniziativa – proseguono i dem calabresi – che risponde soltanto a logiche interne alla maggioranza di governo, ed è del tutto priva di utilità e visione per la Calabria. Difatti, questa trovata non rafforza il sistema istituzionale, aumenta la spesa pubblica e indebolisce il ruolo del Consiglio regionale. È l’ennesima riprova di attaccamento morboso al potere da parte delle forze di governo regionale. Oltretutto, è un’evidente forzatura per evitare il dissenso interno, peraltro imposta in un periodo in cui bisognerebbe, invece, recuperare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni elettive, ai quali il centrodestra calabrese sta fornendo pessimi esempi». «Il Gruppo del Pd in Consiglio regionale – si sottolinea nella nota del Pd Calabria – si è battuto con forza e merito contro questo provvedimento vergognoso. A 50 anni dalla nascita delle Regioni, urge una riforma organica, capace di ristabilire l’equilibrio tra potere legislativo ed esecutivo, coinvolgendo tutte le forze politiche e – concludono i dem – mettendo al centro i bisogni dei calabresi».