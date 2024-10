“PCTO in Europa”, gli studenti dell’IIS di Tropea volano a Dublino: esperienze per aumentare la competitività

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) rappresentano oggi una tra le esperienze più significative per gli studenti delle scuole superiori. Infatti, questo tipo di esperienza integra l’apprendimento teorico della lingua con l’esperienza pratica in un contesto lavorativo.

Questa è la pratica che, in questi giorni, stanno vivendo 15 studenti dell’IIS di Tropea – Indirizzo Tecnico Turistico a Dublino, dove trascorreranno tre settimane in full immersion, con l’obiettivo di migliorare le proprie competenze linguistiche in contesti lavorativi, sviluppando autonomia e responsabilità e, preparandosi a sfide future.

Aleide, Venere, Danny, Antonio, Caterina, Elisa, Martina, Michelina, Carmen, Mariaceleste, Giulia, Sofia, Christian, Matteo e Letizia, questi i ragazzi coinvolti, di terzo, quarto e quinto anno, i quali sono ospitati presso host family (famiglie ospitanti) e, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sono impegnati in attività di Hospitality Services ( lezioni inerenti il settore turistico), tenute da docenti altamente qualificati ed esperti di Marketing, Administration, Business Tiurism and Future Trends in the Job Market.

Il programma prevede, inoltre, visite presso strutture ricettive, hotel e Hospitality Resorts e guide ai più importanti luoghi di interesse culturale ed artistico della città.