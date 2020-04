“Pazienti per giorni su una lettiga in attesa di ricovero”: Crinò denuncia la situazione dell’ospedale di Locri

“È intollerabile” quanto sta succedendo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri”. È quanto denuncia il consigliere regionale Giacomo Crinò (Cdl) in una nota urgente indirizzata alla Commissione straordinaria e al direttore sanitario dell’Asp di Reggio Calabria.



“Svariati pazienti rivelano segni di patologie diverse rispetto al Coronavirus e rimangono – sottolinea Crinò-, più giorni su di una lettiga aspettando l’esito del tampone prima di essere soccorsi e ricoverati per la sintomatologia accusata. Già in occasione della prima seduta di Consiglio regionale, ho chiesto che il laboratorio ospedaliero – già attrezzato – venisse autorizzato all’analisi dei tamponi al fine di garantire un esito più veloce e quindi assicurare un rapido ricovero nel caso di negatività al Covid-19. Ho (ri)formalizzato l’appello all’Asp anche a mezzo stampa ma ad oggi la situazione non è mutata”.

Aggiunge Crinò: “È atto dovuto assoggettare a tampone coloro che approdano al Pronto Soccorso per garantire in tutta sicurezza gli accertamenti collegati alla patologia di ingresso. È gravissimo che un cittadino non possa ricevere le terapie adeguate nei tempi più tempestivi in relazione alla patologia mostrata. È gravissimo che un cittadino riposi su una barella aspettando per giorni l’esito del tampone – magari negativo – prima di essere dirottato al reparto competente. Ritengo – spiega Crinò-, sia il momento che l’Asp di Reggio Calabria, cui ufficializzo la presente richiesta, accordi a tutti i laboratori ospedalieri provinciali la possibilità di esaminare i tamponi o comunque eseguire i cosiddetti test rapidi sierologici al fine di garantire un esito più veloce e una pronta cura e ricovero per la malattia riscontrata. Ciò, anche per scansare il pericolo di quanto occorso presso le Rsa. Ed il mio pensiero, sostegno e ringraziamento – conclude Crinò -, è volto ulteriormente a tutti gli operatori del Pronto Soccorso costretti a martiri sovrumani”.