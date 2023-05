È caduta accidentalmente dalla finestra di una casa protetta di Sant’Andrea sullo Jonio una paziente psichiatrica di 48 anni. La donna è andata a finire in una scarpata riportando un politrauma. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Isca che, considerata la situazione di criticità, hanno attivato l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. I Carabinieri hanno avviato le indagini per comprendere la dinamica dell’incidente.