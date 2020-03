Paura del Coronavirus, due calciatori del Cosenza non partono per Verona

Non ci sono Mirko Bruccini e Tommaso D’Orazio nella lista dei convocati disposta dal mister Bepi Pillon per la gara che il Cosenza dovrà disputare in terra veneta contro il Chievo Verona.



Secondo quanto riportano le emittenti locali, le defezioni sarebbero derivate dal fatto che i due calciatori non se la sarebbero sentita di salire sul pullman con destinazione Lamezia (da dove è partito l’aereo per il Nord) per i timori di contagio del Coronavirus.

Nell’elenco dei convocati ci sono 20 calciatori.