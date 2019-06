Patrizia Speziale lascia Forza Italia e aderisce all’Udc

Arrivano nuove adesioni per l’Udc. La candidata al Consiglio comunale di Vibo Valentia per la lista di Forza Italia Patrizia Speziale (che ha riportato oltre 100 preferenze) ha aderito al progetto messo in piedi dal trio Martino – Bruni – Console

“Vorrei comunicare – afferma Speziale – la mia entrata nel partito dell’Udc che alle scorse amministrative ha partecipato con la lista ‘Con Vibo Per Vibo’. È un movimento in forte crescita al quale mi sento profondamente legata sia per gli ideali saldi che mi appartengono che per le persone di cui è composto, che mi fanno sentire parte di una bella e grande famiglia.

Ci tengo a proseguire il mio cammino politico continuando a formarmi con chi stimo e ammiro e questo rafforza ulteriormente un gruppo già solido.

Ringrazio tutti i componenti della lista di Forza Italia con i quali mi sono misurata e che mi hanno accolta per partecipare insieme alle ultime elezioni.

Ringrazio il senatore Giuseppe Mangialavori che ha trovato sempre la parola giusta in momenti di stress o di sconforto che, vuoi o non vuoi, si presentano in quei momenti.

Sono felice – conclude – di aver contribuito alla vittoria del sindaco Maria Limardo, credo in lei e so che Vibo è in ottime mani perché farà tutto ciò che è in suo potere per portare la città alla rinascita che tutti noi sogniamo ormai da troppo tempo”.