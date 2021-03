“Patriote d’Italia”, FdI omaggia Maddalena Basile

Nell’ambito dell’iniziativa “Patriote d’Italia”, con cui il partito di Giorgia Meloni ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna, sono stati consegnati al medico Maddalena Basile una rosa e un tricolore. I dirigenti di FdI Michele Falduto, assessore al Comune di Vibo Valentia, e Pasquale La Gamba, membro dell’assemblea nazionale di FdI, inviati dal coordinatore provinciale Wanda Ferro, hanno scelto di omaggiare Basile come esempio di donna patriota che per la sua tenacia e per il suo senso del dovere, ha svolto l’attività di medico del nosocomio vibonese, di consigliere regionale della Calabria, rappresentante della città di Vibo Valentia e che, attualmente, svolge l’attività di medico volontario in seno alla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. “Sono le donne come Maddalena Basile – hanno affermati gli esponenti di FdI – che rendono migliore un territorio difficile dalle ataviche problematiche, e con il loro impegno professionale, sociale e politico contribuiscono alla crescita di questa provincia. Maddalena Basile, quindi, come simbolo di tutte quelle donne che ogni giorno, grazie al loro sacrificio, sono simbolo di attaccamento al nostro Paese”.