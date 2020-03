Passo avanti verso il varo della Giunta regionale: il leghista Nino Spirlì assessore a Cultura, Commercio, Artigianato e Legalità

“Invoco la Benedizione del Signore e mi affido alle amorevoli cure della Santa Vergine Immacolata. E mi impegno a svolgere il mio compito nell’unico interesse della mia Gente.

Accompagnatemi solo con le Vostre preghiere. Grazie. Dio Vi voglia bene”. Si affida, in un post pubblicato su Facebook, al Signore e alla Madonna Nino Spirlì che, nella tribolatissima trattativa intavolata per partorire la nuova Giunta regionale, è stato indicato quale assessore a Cultura, Commercio, Artigianato e Legalità. In quota Lega, ricoprirà anche l’incarico di vicepresidente dell’Esecutivo calabrese. 59 anni, di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, è un prolifico autore televisivo e giornalista che vanta un solido rapporto di amicizia con Matteo Salvini. Si tratta dell’unica casella su cui non sussistono più margini di incertezza. Restano, invece, tuttora dubbi e lotte attorno alle altre postazioni della Giunta stessa e di quella più importante del Consiglio regionale. Della compagine gli unici che non pare debbano temere “agguati” prima dell’ufficializzazione sono Fausto Orsomarso, importante rappresentante di Fratelli d’Italia e Francesco Talarico, Segretario regionale UdC nonché presidente dell’Assemblea di Palazzo Campanella all’epoca di Giuseppe Scopelliti, entrambi assessori esterni come Spirlì ed i già designati Sergio De Caprio (Capitano Ultimo) assessore all’Ambiente e Sandra Savaglio, alla Cultura.