Passaggio di consegne al vertice della Fidapa Vibo

Presso il Sistema Bibliotecario Vibonese, giovedì 24 ottobre, si è svolta la serata conclusiva del mandato della dottoressa Sandra Genco, presidente FIDAPA BPW Italy sezione di Vibo Valentia per il biennio 2017-2019.

Dopo aver ricevuto gli apprezzamenti per una brillante e proattiva presidenza, un emozionante video ha ripercorso i momenti salienti delle molteplici attività attuate.

L’avvocato Giovanna Lo Gatto è la nuova presidente della Fidapa – Sezione di Vibo Valentia per il biennio 2019-2021. L’investitura è avvenuta nel corso della “Cerimonia del Passaggio delle Consegne”. Gli altri componenti del direttivo sono la vicepresidente dottoressa Annamaria Figliano, la tesoriera dottoressa Vittoria Amodeo , la segretaria dottoressa Laura Papaianni.

Improntate alla concretezza sono le linee programmatiche tracciate dalla nuova presidente: “Adesso, tenendoci ben stretto e proteggendo quanto raggiunto, dobbiamo pensare al futuro tutte insieme. Tutte noi sappiamo che stare in Fidapa è una crescita culturale, affettiva, e di consapevolezza sociale, quindi dobbiamo essere orgogliose di appartenervi, non dimenticando che la nostra Associazione veicola cultura e amicizia. Dobbiamo continuare unite in questo nuovo percorso associativo per raggiungere obiettivi in armonia, condivisione e solidarietà e per questo mi aspetto aiuto da voi, perché a fronte di uno sfrenato individualismo che dilaga nella società svuotandola dei contenuti più importanti, c’è da puntare ad un rilancio dell’attività dell’associazione in termini di apertura e d’impegno sociale, perché associazioni come la nostra non possono non essere attente a ciò che succede nella quotidianità, ai bisogni della società, e saper essere promozione ed esempio per recuperare e riproporre i valori persi”.