Pasqua e Morrone verso “Moderati per la Calabria”: si svuota Forza Italia

È pronta una mossa pesante per gli equilibri politici calabresi. Due consiglieri regionali – Ennio Morrone e Vincenzo Pasqua – sono pronti a rimpolpare il gruppo “Moderati per la Calabria”, al momento costituito da Giuseppe Neri, Franco Sergio e Antonio Scalzo. Morrone e Pasqua intraprenderebbero così la direzione del listone formato da Fratelli d’Italia e dai centristi di Raffaele Fitto.

La manovra dovrebbe concretizzarsi a breve in modo da incidere anche sull’esito delle elezioni europee in Calabria: al tavolo per le regionali il gruppo si presenterebbe così in una posizione di forza potendo rivendicare, eventualmente con il conforto delle urne, la candidatura alla Presidenza della Regione per Wanda Ferro.

Se Morrone è da tempo in rotta di collisione con Forza Italia, la scelta sarebbe maturata più recentemente per Pasqua.

Con l’ingresso di Francesco De Nisi e Vincenzo Pasqua, l’asse Fitto-Meloni diventerebbe incisivo sulla politica vibonese.