Pascolo abusivo in terreni privati, denunciato un allevatore

I carabinieri forestali di Montalto Uffugo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cosenza il titolare di una azienda agricola residente a Lattarico, proprietario di un consistente numero di bovini di razza podolica che dovrà rispondere di invasione di terreni privati, di danneggiamento e di pascolo abusivo a San Martino di Finita. L’episodio si è verificato in località “Destre”, frazione di San Martino di Finita.



Il proprietario del terreno, presente sul posto, ha sporto immediata denuncia e, contestualmente, i militari hanno provveduto a rilevare i marchi auricolari applicati su alcuni dei capi presenti in loco. L’identificazione degli animali, resa possibile anche grazie al supporto della “BDN”del Servizio veterinario nazionale ha consentito di accertare la proprietà dell’intera mandria. Gli animali al pascolo, senza alcuna custodia, avevano anche danneggiato ripetutamente le colture agrarie dell’area, la rete pastorale ed il filo elettrificato che separa il terreno pascolivo dalle colture. I bovini al pascolo senza alcuna sorveglianza, così come erano quelli individuati dai carabinieri dell’Arma Forestale, provocano danni alle piante spontanee e coltivate. È da evidenziare, inoltre, che diversi piccoli agricoltori, talvolta pensionati che praticano un’agricoltura attenta all’ambiente, hanno dimostrato il loro disappunto e disagio per i continui danni che gruppi di bovini al pascolo incontrollato seminano nelle piccole proprietà, distruggendo spesso il frutto del lavoro di un’intera stagione.