Partono i lavori sulla Sp 15 Melia di Scilla – Villaggio del Pino: la soddisfazione del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace

La comunità scillese può gioire poiché vede finalmente la luce in fondo al tunnel per la realizzazione del tratto di strada lungo la SP 15 nel tratto Scilla-Villaggio del Pino. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della viabilità mediante costruzione di un muro di sostegno, con fondazioni su pali. Erano presenti sul luogo, il vicesindaco metropolitano con delega alla Viabilità, Carmelo Versace, il Rup del progetto, geometra Giuseppe Italiano ed il direttore dei lavori, ingegner Natale Praticò, la ditta esecutrice, Bova Raffaele & F. e il dirigente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ingegner Lorenzo Benestare.

“Il tutto si realizzerà con fondi di bilancio del nostro Ente. Abbiamo previsto, un cronoprogramma di 180 giorni e l’importo del finanziamento è di 400.000 euro – ha dichiarato il vicesindaco Versace – un ringraziamento particolare va anche all’ingegner Lorenzo Benestare, dirigente del Settore Viabilità, che ha seguito in maniera capillare ogni singolo aspetto di questa vicenda, restituendo finalmente dignità ad un territorio che, per tanti anni, si è visto privato della giusta attenzione. Ringrazio, inoltre, i commissari del Comune di Scilla, con cui abbiamo proficuamente lavorato in tutti questi mesi”.