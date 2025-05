Partito oggi il nuovo volo che collegherà la Calabria con Parigi Orly, il più centrale degli scali parigini

Partito oggi il nuovo volo easyJet che collegherà l’Aeroporto di Lamezia Terme con Parigi Orly, il più centrale degli scali parigini. Il collegamento sarà operato due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, offrendo nuove opportunità di viaggio sia ai passeggeri calabresi che ai turisti francesi desiderosi di scoprire la nostra regione.



Con questa nuova rotta, easyJet rafforza ulteriormente la sua presenza a Lamezia, portando a cinque le destinazioni servite dallo scalo calabrese. Dopo Milano Malpensa, Ginevra, Basilea e il futuro nuovo volo per Nizza (con partenza prevista il 23 giugno e frequenza bisettimanale), il collegamento con Parigi Orly rappresenta un passo fondamentale nella strategia di internazionalizzazione dello scalo e di valorizzazione turistica del territorio.

“L’avvio del collegamento diretto con Parigi Orly rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita e apertura internazionale del nostro sistema aeroportuale. Grazie alla collaborazione con easyJet, rafforziamo l’accessibilità della Calabria verso uno dei principali snodi europei, facilitando al contempo l’arrivo di nuovi flussi turistici nella nostra regione. È una rotta che unisce domanda locale e attrattività internazionale, a conferma dell’impegno nel promuovere lo sviluppo del territorio attraverso una rete di collegamenti sempre più solida ed efficiente” ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL SpA.

«Siamo lieti di inaugurare la nuova tratta tra Lamezia Terme e Parigi Orly, che rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della nostra presenza in Calabria, aggiungendosi ai collegamenti diretti già attivi con Basilea, Ginevra, Malpensa e al volo per Nizza in partenza il 23 giugno. Con questa nuova rotta, easyJet consente ai passeggeri calabresi di raggiungere direttamente il cuore della capitale francese e, al tempo stesso, contribuisce a valorizzare il territorio come destinazione per il turismo internazionale. Con cinque collegamenti da Lamezia, easyJet continua a investire per migliorare l’accessibilità della regione e consolidare il proprio ruolo nello sviluppo della connettività europea», ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.