Partito il countdown per il primo contest regionale di poesie d’amore “Innamorati a Pizzo”

In vista del 14 febbraio non poteva mancare una manifestazione interamente dedicata all’Amore, in tutte le sue forme, in quello che è stato reso il contesto più romantico della Calabria: Pizzo. Con le sue luminarie a tema e i suoi vicoletti minuziosamente allestiti con cuori, poesie, panchine e archi, l’idea di decantare “Poesie d’Amore” non è che il giusto e immancabile coronamento di quello che è il mese per eccellenza dedicato a questo incomparabile sentimento.

Giungeranno poeti da tutta la Calabria: Ilaria Amodio, Grazia Bertucci, Vera Console, Rocco Greco, Saverio Spinelli, Francesco Fiore, Francesco Antonio Solano, Carmela Costanzo, Rino Rosario Lo Giacco, Antonio Franzé, Andrea Fabiani, Nando Scaramozzino, Zero Negativo, Michele Marcello.

Il grande artista calabrese, maestro Antonio La Gamba, molto attento e attivo in tutto il territorio nazionale, pluripremiato per la sua poliedricità nonché legatissimo alle sue radici e tradizioni, realizzerà alcune tra le sue preziose e peculiari opere a tema proprio per l’occasione.

Anche una Giuria presenzierà l’evento per dare maggiore enfasi alla serata. Essa sarà composta da:

Giuseppe Esposito (Consigliere regionale EPLI Calabria);

Giò Puglisi (Consigliere comunale delegato alla Cultura);

Erica Tuselli (Giornalista, scrittrice, organizzatrice di eventi e titolare della Libreria Streusa);

Manuela Tozzo (Insegnante presso la Scuola primaria di Pizzo).

“L’Amore – spiegano i promotori – non è solo quello tra innamorati, l’Amore è quel sentimento che ognuno di noi ha nel cuore: per un figlio, per la propria terra, per un genitore, per la vita. L’Amore è l’Amore!”.

L’vento si svolgerà a Pizzo alle ore 18.30 nella suggestiva Piazzetta della Fontana Vecchia, sotto la cura e la direzione artistica della poetessa Anna Callipo, in collaborazione con “Comunità Creativa” e Comune di Pizzo, che hanno voluto fortemente questa manifestazione, con la speranza che sia l’inizio di una lunga “Storia d’Amore” col proprio Paese e che possa ripetersi anche negli anni avvenire.