Partito il Campionato nazionale Enduro, prove calabresi a Belvedere Marittimo e Nardodipace

Si è svolta ieri, per la prima volta nel Mezzogiorno, la gara di Enduro nazionale estrema del Campionato nazionale Enduro extreme ACSI. All’evento di Pedimonte etneo ha preso parte anche il m.c. Enduro no limits di Serra San Bruno, guidato dal presidente Bruno Tassone, con 17 piloti (tutti hanno portato a termine una gara davvero difficile e zeppa di ostacoli”.

Risultati brillanti in particolare per Rosario Caruso classificato (6° posto assoluto e 2° di categoria) e Biagio Damiani (2° di categoria e 33° assoluto). Per quest’ultimo si è trattato della prima esperienza.

Alla gara hanno preso parte piloti (una novantina) provenienti da tutta Italia: questa disciplina è molto temuta anche tra gli enduristi in quanto il percorso è “estremo” e occorre una specifica preparazione.

“Grande soddisfazione” è stata espressa dal presidente del m.c. Enduro no limits di Serra San Bruno, Bruno Tassone, che tra l’altro è responsabile dell’Enduro calabrese ACSI.

Va ricordato che il Calendario nazionale di Enduro estremo nazionale prevede 2 gare in Calabria: la prima avrà luogo a Belvedere Marittimo, organizzata dal m.c. Enduro survivor per il 24 marzo, e la seconda sarà si svolgerà il 16 giugno a Nardodipace (organizzata da m.c. Enduro no limits di Serra San Bruno).