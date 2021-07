Partito i Progetti utili alla collettività a Capistrano

Sono partiti oggi i Progetti utili alla collettività a Capistrano. Coloro i quali sono percettori di reddito di cittadinanza si adopereranno per il miglioramento della vivibilità. Una partenza che ha visto impiegati gli operatori nella pulizia delle aree verdi. Naturalmente i progetti non si limiteranno a queste aree, ma interesseranno gran parte del territorio comunale, in particolar modo quello montano.



Un segnale chiaro di “attenzione verso soggetti che hanno interesse a dimostrare alla comunità un impegno concreto a fronte della fruizione del reddito di cittadinanza . I progetti vedranno impegnati ben 18 beneficiari per 8 ore settimanali ciascuno, divisi in squadre. “Tutto ciò – ha affermato il sindaco Marco Martino – è stato possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, dell’Ufficio di Piano, del Centro per l’impiego di Serra San Bruno e dell’importante lavoro portato avanti con attenzione minuziosa dall’assistente sociale Antonia Gallace che ringraziamo fortemente per il suo instancabile e quotidiano impegno profuso al servizio della comunità. Gli operai saranno distinguibili attraverso una divisa allegata al kit obbligatorio, che il Comune di Capistrano ha voluto donare a tutti i percettori”.