Partiti i lavori per il ripristino della percorribilità della Sp 53 Vazzano – Vallelonga

A seguito della richiesta di supporto avanzata dalla Prefettura e dalla Provincia di Vibo Valentia e dalle comunità locali, per le forti criticità registrate lungo la viabilità provinciale, Anas ha autorizzato in via eccezionale l’attivazione di un intervento lungo la SP 53 “Vazzano Vallelonga”, nel tratto compreso tra il km 6,800 e il km 6,850.

Il tratto in questione era stato precedentemente interdetto al transito a causa di un importante movimento franoso.

L’intervento è finalizzato al ripristino immediato della percorribilità della SP 53 per azzerare i pesanti disagi causati dall’interruzione in attesa che la Provincia esegua i lavori programmati per la stabilizzazione definitiva del corpo di frana.