Partite del Cuore, gli studenti incontrano il Cosenza

Si è tenuta lunedì 11 maggio, nella sede legale del Cosenza Calcio in via Conforti, la riunione operativa per definire l’organizzazione delle prossime “Partite del Cuore”. Sono due gli eventi, promossi e interamente autorganizzati dagli studenti, che saranno ospitati al San Vito – Marulla e vedranno in campo i giovanissimi calciatori liceali.

Riunione tra studenti e Cosenza Calcio

Per coordinare al meglio l’iniziativa all’incontro hanno partecipato un docente e i rappresentanti d’istituto delle quattro scuole che, in due diversi match, si sfideranno sul terreno di giorno: l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Valentini – Majorana di Castrolibero, il Liceo Scientifico Fermi – Polo Tecnico Brutium di Cosenza, il Liceo Classico Gioacchino da Fiore di Rende e il Liceo Statale Pitagora di Rende. Presenti il segretario del Cosenza Calcio Francesco Xausa nonché il DGE (Delegato alla Gestione dell’Evento) Falsetti e lo steward Orrico. Nel pomeriggio di ieri sono stati così definiti gli ultimi aspetti organizzativi e logistici delle due manifestazioni che uniscono sport e solidarietà.

Le due Partite del Cuore

La prima sfida è in programma per lunedì 18 maggio 2026 alle 9:30 tra il Liceo Scientifico Fermi e il Liceo Scientifico Valentini. La seconda partita si disputerà sabato 23 maggio 2026 alle 10:30 tra il Liceo Statale Pitagora e il Liceo Classico Gioacchino da Fiore. L’ingresso per assistere ai match, che saranno animati dalle coreografie delle cheerleaders, sarà fissato a un prezzo simbolico di 3 euro. L’intero incasso verrà poi devoluto all’UNICEF a sostegno di progetti legati all’emergenza infantile in Medio Oriente.

Sport e solidarietà

Le “Partite del Cuore” rappresentano un’importante occasione per promuovere i valori più autentici dello sport, straordinario strumento di socializzazione e aggregazione giovanile. Attraverso l’attività fisica, il rispetto delle regole, il fair play e il lavoro di squadra, i ragazzi appaiono volenterosi di confrontarsi in campo con un approccio sano e leale. L’intento è quello di essere protagonisti attivi, unendo la passione per lo sport a un gesto concreto di solidarietà. Il Cosenza Calcio offrirà il proprio supporto nell’ospitare le due manifestazioni. L’appuntamento è quindi allo Stadio San Vito-Gigi Marulla il 18 e il 23 maggio per vivere il calcio nella sua dimensione più genuina.