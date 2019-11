Parte nel Vibonese il corso “Fare Impresa si può”

*di Fabio Signoretta – Conoscere le opportunità derivanti dai finanziamenti pubblici e privati, imparare ad orientarsi nel mondo (sempre più complicato) dei bandi pubblici, creare rapporti con potenziali partner ed imparare a formalizzare un’idea progettuale che fino ad oggi era solo un sogno: con questi obiettivi nasce il corso “Fare Impresa si può”.

Un corso organizzato dal Movimento Consumatori Aps – sezione di Vibo Valentia, un’ente che opera sul territorio nazionale dal 1985 con più di 30 mila iscritti e che, da quest’anno, è presente anche sul territorio di Vibo Valentia. Un corso organizzato con il patrocinio della Camera di Commercio di Vibo Valentia, del Centro Servizi per il Volontariato, della Provincia di Vibo Valentia, del Comune di Vibo Valentia, del Gal “Terre Vibonesi” e della BCC del Vibonese. Un percorso che avrà inizio Lunedì 18 novembre e proseguirà in ogni giorno della stessa settimana (dalle 17:30 alle 19:30) fino a concludersi con i lavori che verranno realizzati Sabato 23 mattina. Questa serie di giornate formative, che avranno sede a Vibo Valentia presso il CSV (Via Angelo Savelli n.2), vedranno come temi specifici trattati: Resto al Sud, Finanziamenti diretti e indiretti, opportunità dei bandi del Gal “Terre Vibonesi” finanziamenti privati, strutturazione di un Business Plan, ecc.

Il Movimento Consumatori, in occasione del presente corso, ha messo a disposizione di tutti gli interessati una struttura di segreteria attiva 7 giorni su 7 e che è possibile contattare all’indirizzo email vibo@movimentoconsumatori.it. Inoltre, proprio al fine di attuare la propria mission statutaria, l’ente organizzatore chiederà, per l’iscrizione al corso, il solo rimborso delle spese vive relative all’organizzazione.

“Il nostro più sincero augurio – scrive l’Ufficio stampa del Movimento – è che Vibo Valentia possa conoscere una nuova stagione di startup e successi imprenditoriali legati, magari, ai giovani che decideranno di ‘restare’ “.