Parte la campagna vaccinale anti-influenzale stagionale nel Vibonese

Si informa la cittadinanza che il giorno 28 ottobre 2019 prenderà l’avvio la campagna vaccinale anti-influenzale stagionale. Gli interessati potranno accedere direttamente ai Centri e ai Punti vaccinali del Dipartimento di Prevenzione dislocati sul territorio della provincia di Vibo Valentia.

Potranno beneficiare della somministrazione gratuita del vaccino tutti i soggetti con patologie a rischio ed ogni cittadino che abbia un’età superiore a 60 anni.

Ai soggetti fisicamente impediti che ne faranno richiesta (indicando domicilio, numero telefonico e motivo della richiesta supportata da idonea certificazione medica), verrà garantita la somministrazione del vaccino a domicilio.

È prevista anche la somministrazione nei centri di aggregazione sociale, nelle case di cura pubbliche e private, nei presidi ospedalieri dell’Asp e, specificatamente, nella U.O. di Endocrinologia e Diabetologia, U.O. di Oncologia, U.O. di Nefrologia e Dialisi; nelle sedi delle Forze dell’Ordine locali, nella casa circondariale di Vibo Valentia e presso ogni altra sede di Istituzioni e/o associazioni presenti nel territorio che ne facciano esplicita richiesta all’Azienda.

Presso i locali del Dipartimento di Prevenzione di Corso Vittorio Emanuele III° di Vibo Valentia opera il Gruppo di lavoro per il coordinamento e l’ottimizzazione delle attività connesse alla campagna vaccinale antinfluenzale 2019/2020.

Per quanto riguarda Vibo Valentia capoluogo:

– gli adulti potranno accedere al suddetto ambulatorio, per la somministrazione del vaccino, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì;

– i bambini e gli adolescenti potranno ottenere la prestazione presso l’ambulatorio delle vaccinazioni allocato in Località Moderata Durant, tutti i giorni, nel normale orario di servizio

Si informa altresì la cittadinanza, che nel corso della campagna vaccinale anti-influenzale stagionale, sarà disponibile gratuitamente anche la vaccinazione anti-pneumococco per le persone affette da patologie a rischio e per tutti i soggetti di età superiore 65 anni. In tali soggetti, le infezioni da pneumococco possono causare gravi malattie come polmonite, meningite, setticemia, osteomielite. Pertanto le normative vigenti prevedono la vaccinazione gratuita di persone di età superiore ai 65 anni e di persone più giovani affetti da malattie croniche quali ad esempio diabete mellito, cardiopatie, broncopatie croniche etc.

I cittadini aventi diritto e non ancora vaccinati potranno beneficiare della somministrazione gratuita del vaccino anti-pneumococco insieme a quello anti-influenzale presso tutte le sedi previste.

I pazienti di età inferiore a 65 anni affetti da patologie croniche dovranno esibire una richiesta del medico curante.