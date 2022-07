Parte in Calabria il tour “Dame e cavalieri” di Narìhlù

Narìhlù lancia in Calabria il tour promozionale del single “Dame e cavalieri”. All’anagrafe lei è Luisa Loscalzo, cantante dal timbro vocale unico, e grazie all’intuito musicale del noto promoter calabrese Massimo Marramao, ecco nascere la nuova promessa della musica leggera italiana. Il brano d’esordio “Dame e cavalieri” é opera di Valeria Rossi, nota al grande pubblico come autrice/interprete di “Tre Parole”,”Luna Di Lana”,”Tutto fa l’amore”, “Ti dirò” e vincitrice di un Festivalbar, tre dischi d’oro e un Italian Music Awards. Narìhlù è nata e cresciuta nella meravigliosa terra del Cilento e in famiglia si accorgono presto delle doti canori e della naturale predisposizione verso gli strumenti musicali della piccola Luisa.



Quindi, a dodici anni, intraprende gli studi di canto, investendo anni di impegno, energie e molti sacrifici. Inizia poi ad esibirsi sul palcoscenico di diversi eventi musicali e teatrali. Terminati gli studi superiori, lo sbocco naturale è stato conseguire la laurea in Musicologia presso il conservatorio di Salerno e, successivamente, ottiene vari attestati che le danno la possibilità di lavorare come Vocal Coach. Il pezzo di Narìhlù parla dei legami karmici presenti nella vita, ossia di quegli incastri che si ripropongono ripetutamente fino a darsi la possibilità di incontrarsi nella consapevolezza e quindi di potersi in qualche modo realizzare nell’amore. Distribuito dalla Universal, come detto su produzione esecutiva del vibonese Massimo Marramao, il brano ha Pietro Foresti quale producer multiplatino, manager cha ha lavorato a Los Angeles con nomi che ruotano intorno ad icone del rock (Guns n’Roses, Counting Crows) e arrangiato dallo stesso Foresti insieme a Vincenzo “Jack” Giacalone (Rezophonic, Big Fish). Seppur molto giovane, ad oggi Narìhlù vanta collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali del calibro di Jennifer Batten, Barend Courbois, Simon Fitzpatrick, Ares Tavolazzi, Nazzareno Zaccone, per citarne solo alcuni. Il single “Dame e cavalieri” sta già spopolando sui canali social e nelle radio e, adesso, il talento di Narìhlù é pronto per spiccare il volo, catapultando la giovane artista tra le piú grandi vocalist del panorama musicale italiano.