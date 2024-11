Parte il nuovo servizio scuolabus nei comuni di Simbario, Spadola, Brognaturo e Vallelonga

Partirà a breve nei comuni di Simbario, Spadola, Brognaturo e Vallelonga il nuovo servizio di scuolabus. Si tratta di un servizio nato dal sodalizio degli Enti che già in altri settori hanno dimostrato come la gestione associata possa essere “uno strumento efficace ed efficiente per offrire servizi ai cittadini, migliorarne la qualità della vita senza pesare sulle casse comunali”.

“In un momento storico – hanno spiegato i sindaci promotori – in cui occorre garantire i servizi sociali e civili ai cittadini, questo atto dimostra ancora una volta il senso di responsabilità e di buon senso con cui le Amministrazioni hanno agito. Un’azione che garantirà il servizio anche alle fasce più deboli grazie all’utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate sul fondo di solidarietà per alcuni servizi quali asilo nido e trasporto studenti. Fondi – hanno concluso – che singolarmente non avrebbero sortito alcun effetto benefico ma che in forma associata offriranno un servizio alla cittadinanza”.