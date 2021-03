Parte con il botto la campagna di adesioni a “Impegno e Identità”

E’ partita con il conforto dei numeri la campagna di adesione ad “Impegno e Identità”, il Movimento civico di cui è presidente Angela Marcianò. Stamattina, in cento si sono presentati davanti alla libreria Culture, a Reggio Calabria, per attendere di entrare e formalizzare il matrimonio, sigillato dalla consegna della tessera, con la neonata forza civica appena affacciatasi sulla scena politica cittadina ed alla quale sarà possibile iscriversi ogni giorno nei medesimi locali in via Zaleuco, 9.

Un segnale evidente che la domanda di partecipazione popolare proveniente dalla comunità reggina è pressante e la personalità della professoressa Marcianò sembra possedere le caratteristiche consone ad intercettarne le istanze. La fetta di persone in carne ed ossa disposte a firmare deleghe in bianco, del resto, tende a ridursi progressivamente: viaggiare sulla stessa sintonia delle sollecitazioni che salgono dal “basso” diventa allora decisivo per strutturare una proposta politica adatta alle esigenze sempre più impellenti di una collettività altrimenti condannata a rimanere schiacciata dal peso insopportabile del disincanto. La politica di “prossimità”, impossibile da praticare in partiti trasformatisi in comitati elettorali funzionali ad interessi personali e lesti a sbaraccare subito dopo la chiusura delle urne, diventa così l’ampio spazio che battono in lungo e in largo Movimenti che, a destra come a sinistra o civici come nel caso specifico, rappresentano l’attracco più confortevole per chiunque voglia spendersi per il bene comune.