Parisi: “I Carabinieri hanno onorato lo Stato con coraggio, disciplina e umanità. Reggio Calabria si riconosca nei valori della legalità”

Il consigliere comunale Marco Parisi, a nome del Sindaco Francesco Cannizzaro e dell’Amministrazione di Reggio Calabria tutta, esprime la più profonda vicinanza e la più sentita gratitudine ai militari della Sezione Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri rimasti feriti nel corso dell’operazione che ha portato all’arresto di alcuni pericolosi malfattori, al termine di un lungo e concitato inseguimento sviluppatosi per oltre ventidue chilometri attraverso la città.

L’azione criminale si è svolta in un contesto urbano caratterizzato da un’intensa presenza di traffico veicolare e pedonale, dove i fuggitivi hanno dimostrato un totale disprezzo per la vita umana e per le più elementari regole della convivenza civile, mettendo ripetutamente in pericolo la vita di automobilisti, motociclisti e passanti e tentando più volte di speronare le autoradio dell’Arma pur di garantirsi la fuga.

Solo l’elevatissima preparazione professionale, la lucidità operativa e lo straordinario coordinamento dei Carabinieri hanno impedito che quella folle condotta si trasformasse in una tragedia, finendo col riuscire a bloccare i fuggitivi in un’area circoscritta del quartiere Ciccarello, per poi concludere l’intervento con il loro arresto.

Ma ancora più significativo è quanto avvenuto successivamente. Durante l’esecuzione degli arresti, infatti, i militari sono stati circondati da decine di persone accorse in sostegno dei malfattori e fatti bersaglio di una violenta sassaiola, accompagnata dal lancio di oggetti di ogni genere. Nonostante tutto, i nostri militari non hanno ceduto. Anzi, hanno persino fatto scudo agli stessi arrestati, garantendone l’incolumità, in un gesto che racchiude tutta la sostanziale differenza tra chi rappresenta lo Stato e chi sceglie di calpestarne le regole.

Nel corso dell’operazione sono rimasti feriti il Maresciallo Capo Pasquale Leva, il Vice Brigadiere Carmelo Fortugno, i Carabinieri Scelti Antonio Ferreri e Fortunato Idà e il Carabiniere Samuele Santoro, ai quali la Città di Reggio Calabria, attraverso questa nota stampa, rivolge sentimenti di grande riconoscenza e rispetto, con l’augurio di una pronta guarigione.

«L’episodio che siamo chiamati a condannare con assoluta fermezza non rappresenta soltanto una gravissima aggressione nei confronti di servitori dello Stato, ma costituisce un attacco ai principi stessi della civile convivenza, oltre che della legalità. A questi uomini va il nostro più sincero ringraziamento per il coraggio, la disciplina, l’equilibrio e il profondo senso delle istituzioni dimostrati in una circostanza di eccezionale gravità. Il loro esempio ci ricorda che la legalità non è un principio astratto, ma una concreta scelta quotidiana, presupposto concreto per assicurare sicurezza, giustizia e pari opportunità a ogni cittadino.»