Parghelia, ricca di spunti la manifestazione “Autunno Letterario”

Si è svolta nei giorni scorsi a Parghelia la manifestazione “Autunno Letterario” (con i suoi “Venerdì Letterari”), rassegna culturale di autori calabresi, promossa dal comune di Parghelia e curata dal consigliere con delega alla Cultura Gabriele Vallone. Il penultimo appuntamento della manifestazione ha visto come ospite d’onore monsignor Filippo Ramondino, il quale ha presentato nella città costiera il suo volume intitolato “La pastorale sociale dei vescovi in Calabria. Dalla Rerum Novarum agli inizi del Vaticano II”.



La presentazione ha avuto luogo presso la sala consiliare, presso l’edificio scolastico di Parghelia. Filippo Ramondino è sacerdote della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, baccelliere in Teologia, diplomato in Archivistica, laureato in Filosofia, licenziato in Teologia Morale Sociale, dottore in Teologia. È docente di Storia della Chiesa e Metodologia Scientifica presso l’istituto Teologico Calabro “San Pio X” in Catanzaro, aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. È ispettore archivistico onorario per la Calabria, rettore della chiesa arciconfraternale del Rosario in Vibo Valentia, oltre che autore e curatore di diversi saggi di storia della chiesa locale. Moltissime sono le sue pubblicazioni e diversi suoi contributi sono presenti in riviste scientifiche e atti di convegno. La serata è stata aperta dagli indirizzi di saluto del sindaco di Parghelia, Antonio Landro e dell’Arciprete di Parghelia, don Giuseppe Florio, Canonico Arcidiacono del Capitolo cattedrale di Tropea. Sono seguite poi le relazioni sul volume di Gabriele Vallone, delegato alla Cultura di Parghelia, cultore e appassionato di storia della chiesa in Calabria, laureato in sacra Teologia, il quale, sta frequentando gli studi di licenza specializzata in Teologia Morale Sociale (ambito Bioetico) a Catanzaro. Vallone ha fatto una breve introduzione ai presenti, attraverso l’opera socio-assistenziale di alcuni vescovi che si spesero a favore della loro gente, segnata tra fine dell’800 e gran parte del ventesimo secolo, da fame, povertà, miseria, mancanza di servizi igienici, guerre, terremoti, epidemie, e scarsa attenzione da parte della politica del tempo; ricordando figure esemplari di pastori come monsignor Morabito di Mileto, monsignor Fiorentini di Catanzaro, monsignor Cribellati di Tropea e monsignor Giambro di Nicastro. Dopo ha preso la parola monsignor Filippo Ramondino, autore di un volume che è stato pubblicato in un periodo molto particolare nel 2019, che a causa della pandemia, non si è fatto sufficientemente conoscere per quello che meritava. Il monsignore ha illustrato con un ampia e dettagliata relazione il suo volume, toccando e ricalcando tutti i vari periodi storici, contenuti sapientemente nell’opera e nell’episcopato dei vari vescovi che si sono susseguiti nelle diocesi calabresi. Un vero e proprio manuale per studenti quello di Ramondino, ma non solo, poiché il presente saggio ha molti titoli di merito per essere attentamente letto da tante persone religiose e laiche, “addetti ai lavori” o semplici curiosi e non soltanto storici esperti. I cattolici di oggi stanno riflettendo sulla necessità di trovare una nuova forma di presenza sociale. Viviamo infatti una crisi epocale (mancanza di valori etici e culturali). “La prima risposta – è stato affermato – sia pertanto quella di una presenza culturale e sociale, cristianamente orientata, col fine di dare un’anima etica alla società nuova che nasce e alla politica.” Al termine della conferenza si è svolto il conferimento delle targhe di merito e di ringraziamento. A leggere le motivazioni è stato Vallone, mentre il sindaco Landro ha consegnato le targhe di riconoscimento. La prima targa di ringraziamento è stata consegnata all’architetto Vincenzo Calzona, direttore del museo della memoria di Parghelia; la seconda targa di ringraziamento è stata consegnata all’Arciprete di Parghelia, don Giuseppe Florio. Infine ha ricevuto una targa di merito e riconoscimento monsignor Filippo Ramondino, la targa è stata consegnata dal sindaco e dal delegato alla cultura di Parghelia. Sentita è stata la partecipazione da parte della cittadinanza. A seguire si è svolto un piccolo rinfresco organizzato dalla Pro loco di Parghelia. Presenti all’evento anche le volontarie del servizio civile della pro-loco di Parghelia. A coordinare la tavola rotonda è stato il professor di Parghelia Francesco Campennì, storico e docente di Storia moderna all’università della Calabria, il quale ha introdotto con una ricca presentazione la figura dell’autore.