Parghelia, celebrata la festa di Sant’Andrea apostolo

Comunità in festa, anche se con le necessarie precauzioni, a Parghelia, dove l’Amministrazione comunale ha voluto omaggiare Sant’Andrea apostolo, patrono della cittadina tirrenica. Quest’anno la festa si è svolta in un clima di sobrietà e commozione per le restrizioni dovute al Covid-19, ma è stata comunque carica di significato per la popolazione locale.

Il sindaco Antonio Landro, rivolgendosi alla comunità riunita in chiesa, ha sottolineato l’importanza di “camminare insieme nella responsabilità e nel rispetto reciproco”.

L’arciprete don Giuseppe Florio, nell’omelia, ha evidenziato che è rilevante “essere alla ricerca della verità che ci rende liberi e dà alla nostra vita senso”.

L’Amministrazione comunale ha voluto omaggiare il busto reliquiario del ‘700 con una composizione floreale.