Parentela: “In arrivo 350 milioni del Pnrr per una migliore gestione delle risorse idriche in agricoltura”

“È stato approvato dal Mipaaf il primo elenco di progetti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue ammissibili a finanziamento con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In Calabria, risultano ammissibili a finanziamento 20 progetti, di livello esecutivo, presentati dai Consorzi di Bonifica, per un importo complessivo di investimenti di circa 350 milioni di euro che rientrano nella Missione del PNRR denominata ‘Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche’”.

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, membro della Commissione Agricoltura alla Camera, che precisa: “i progetti non ammissibili al finanziamento per motivi tecnici purtroppo sono 16 per un totale di investimenti di circa 220 milioni di euro. Oggi, durante un nostro question time alla Camera il ministro Patuanelli ha ricordato che ci sono ulteriori 440 milioni di euro per il sistema irriguo che non sono soggetti ai tempi del Pnrr”. “È evidente – conclude Parentela – che dobbiamo consentire alle regioni del Sud di fare un salto di qualità nella gestione del sistema irriguo e va agevolato chi non ha avuto la capacità tecnica di presentare i progetti. L’auspicio è che tali progetti potranno trovare spazio nelle risorse che abbiamo messo a disposizione”.