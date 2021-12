Parco eolico nelle montagne di Monterosso, l’Amministrazione si batte contro il progetto

L’Amministrazione comunale di Monterosso Calabro, con a capo il sindaco Antonio Lampasi, ha espresso il suo netto dissenso alla realizzazione di un parco eolico che si paventa nella montagna monterossina, in località Carbonaio, interessando anche i comuni di Capistrano e di Polia, oltre che alcuni territori del Catanzarese.

Per avere un quadro chiaro dello stato del progetto, giovedì sera si è tenuta una riunione tecnico-politica, indetta dal Comune di Monterosso. All’incontro, presieduto dal sindaco Lampasi, hanno partecipato la sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci, un rappresentante del deputato Riccardo Tucci, i consiglieri della Regione Calabria Francesco De Nisi ed Ernesto Alecci, le associazioni Wwf, Kalabria Trekking, Lipu, Italia Nostra, Viva Ambiente e Touring Club Calabria. Lampasi ha introdotto l’incontro, chiarendo ancora una volta le posizioni dell’Amministrazione: “Non intendiamo consentire che la nostra montagna sia devastata dall’impianto eolico; Monterosso vanta un patrimonio naturalistico immane e lotteremo per tutelarlo. Dopo l’incontro di questa sera convocheremo una riunione aperta a tutta la cittadinanza, per informarla della situazione e intraprendere un percorso congiunto”. L’avvocato Fernando Teti ha sviscerato ogni aspetto tecnico-burocratico della situazione, spiegando altresì il forte impatto paesaggistico che il parco eolico avrebbe sul territorio. Ulteriori approfondimenti sono stati forniti dalle associazioni presenti, che hanno manifestato la propria contrarietà al parco, calamitando l’attenzione sui danni alla biodiversità che l’impianto cagionerebbe: “alberi secolari verrebbero abbattuti, la peculiare fauna la zona presenta rischierebbe di scomparire”. Quanto alle posizioni dei politici è da denotare quella del consigliere regionale Alecci, che ha garantito pieno appoggio nella battaglia, dichiarandosi nettamente contraria alla realizzazione del parco. Tutti gli intervenuti si sono complimentati con l’Amministrazione per aver portato il tema eolico all’attenzione di tutti i rappresentanti del territorio. A proposito di ciò, Lampasi ha concluso la riunione ricordando nuovamente l’indizione, a giorni, di incontro con la cittadinanza, al quale auspica una larghissima partecipazione, per consentire un’informativa e un dialogo ampi, completi e propositivi.