Parco delle Serre, Tassone sprona i sindaci: “Si facciano sentire con la Regione, questa paralisi è inaccettabile”

“È inaccettabile la paralisi amministrativa che investe il Parco naturale regionale delle Serre. L’ente di tutela ambientale, che ha enormi potenzialità per lo sviluppo di un ampio territorio e ha importanti progetti in itinere, è bloccato e senza una guida ormai da mesi”.

A seguito del caso sollevato da “Il Meridio, il candidato a sindaco per il movimento civico “La Restanza”, Adriano Tassone, si appella al presidente della Regione Roberto Occhiuto affinché “dia seguito, con il proprio decreto di nomina, alla delibera con cui la sua stessa Giunta regionale oltre un mese fa individuava il nuovo commissario dell’ente”.

“Il Parco delle Serre – prosegue Tassone – riveste un’importanza strategica sia per Serra San Bruno, che ne è di fatto la ‘capitale’, che per tutti i Comuni che ricadono nell’area protetta. L’ente non solo è commissariato ormai da tempo immemore per motivazioni di convenienza politica, ma adesso, dopo che ad ottobre è scaduto il mandato dell’ex commissario Alfonso Grillo, è anche acefalo. Il che impedisce di assolvere incombenze importanti, su tutte l’approvazione del bilancio, e si ripercuote in termini di gravi ritardi sulla realizzazione di progetti per svariati milioni di euro, a partire dal Museo della Biodiversità”.

“La Regione – prosegue l’aspirante sindaco – dovrebbe subito dare una guida al Parco, ma sarebbe necessario che questa guida sia anche stabile, ovvero che ci si attivi per arrivare alla nomina di un presidente e degli altri organi ordinari. Perché ciò avvenga, però, serve che i sindaci del territorio, a partire proprio da quello di Serra San Bruno, rivendichino ciò che la legge regionale che disciplina le aree protette attribuisce loro. Facciano sentire la loro voce – conclude Tassone – e pretendano che questo importante ente sia sottratto alla precarietà politico-amministrativa che ne fiacca l’azione ormai da troppo tempo”.