Parco delle Serre, si è insediato il commissario Costantino.  Montuoro: “La Regione è qui per dare attenzione”

Si è insediato questa mattina il nuovo commissario del Parco delle Serre, Francesco Costantino, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, e del direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, Salvatore Siviglia. L’insediamento si è svolto in un clima di grande partecipazione istituzionale e territoriale, con la presenza di numerosi sindaci dell’area del Parco, a testimonianza dell’importanza strategica dell’Ente per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Montuoro ha sottolineato il valore della nomina del nuovo commissario, definendola “una svolta voluta dalla Regione Calabria”, ed esprimendo fiducia nel lavoro che sarà portato avanti dall’ingegner Costantino. L’assessore ha inoltre ringraziato la precedente gestione per l’impegno profuso, evidenziando come il Parco rappresenti oggi una realtà consolidata e di grande rilevanza.

“La nostra presenza qui oggi – ha dichiarato Montuoro – vuole testimoniare l’attenzione concreta che la Regione Calabria riserva ai parchi e alle riserve naturali, patrimonio storico e ambientale di straordinario valore. Il Parco delle Serre è uno dei più importanti della nostra regione e continueremo a sostenerlo con determinazione”.

Il direttore Siviglia ha sottolineato le qualità del neo commissario “che in Regione si è sempre distinto per la qualità e il valore del suo lavoro. Sono convinto che, in linea con la volontà del presidente Occhiuto e dell’assessore Montuoro, metterà in campo azioni che mirano alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche”.

Tra i temi centrali affrontati, l’illustrazione dei finanziamenti già attivati dal Dipartimento Ambiente e delle progettualità in corso, che contribuiranno a rafforzare il ruolo dell’Ente parco e a valorizzarne le attività. Fondamentale, in questo percorso, la collaborazione con i Comuni dell’area, riconosciuta come elemento chiave per lo sviluppo condiviso.

Particolare attenzione è stata dedicata al progetto di riqualificazione dell’ex Kursaal, immobile di proprietà regionale recentemente affidato alla competenza del Parco. Grazie alle risorse già disponibili, l’edificio sarà recuperato e trasformato in una sede culturale e strategica per l’intero territorio, simbolo di rinascita e valorizzazione.

Nel suo intervento, il commissario Costantino ha espresso emozione e senso di responsabilità per il nuovo incarico: “Si tratta di un insediamento tutt’altro che formale. La presenza dell’assessore e della dirigenza regionale conferisce grande valore a questo momento e rappresenta un segnale importante di vicinanza istituzionale”.

Costantino ha evidenziato le numerose aspettative legate al suo mandato, assicurando massimo impegno nel rilancio del Parco attraverso interventi concreti, opere pubbliche e iniziative strategiche, tra cui proprio il recupero dell’ex Kursaal, per il quale si punta al rispetto delle tempistiche previste.

“Garantisco fin da ora – ha concluso il commissario – un’azione amministrativa improntata alla legalità, alla trasparenza e al dialogo costante con il territorio. Il mio ufficio sarà sempre aperto: voglio che sia una casa di vetro, al servizio della comunità”.