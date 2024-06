Parco delle Serre, nuovo appuntamento per presentare pacchetti e itinerari turistici

Nuovi pacchetti e itinerari cicloturistici saranno presentati nel corso del convegno previsto a Serra San Bruno il prossimo 28 Giugno alle ore 15 presso la Sede del Parco regionale delle Serre. “Il convegno – come spiega il commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo – ha l’obiettivo di promuovere un turismo lento e sostenibile, valorizzando le bellezze della nostra regione”. L’iniziativa è promossa da ‘Sognare Insieme Viaggi’ tour operator calabrese in collaborazione con Trenitalia e il Parco regionale delle Serre

Il convegno, dopo i saluti iniziali del commissario Grillo, prevede la relazione di Giovanni Aramini, dirigente della Regione Calabria, che presenterà la Ciclovia dei Parchi; quindi, Valeria Prestigiacomo, della Direzione Business IC di – Trenitalia curerà la presentazione dei prodotti; mentre Angela Donato, di ‘Sognare Insieme Viaggi’ presenterà i pacchetti turistici; infine con Cosimo Caridi, dirigente del Settore Promozione, Sinergie e Opportunità, verranno analizzati i punti di forza del turismo a due ruote. Presenti anche Fiab, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che con il loro lavoro diffonde la cultura della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano e Onda Calabra, associazione alla quale aderiscono moltissimi gruppi di ciclisti calabresi il cui scopo è quello di realizzare eventi escursionistici nel territorio calabrese al fine di apprezzarlo e farlo conoscere.

Si tratta di un incontro immaginato per evidenziare l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per un turismo di qualità e per offrire ai ciclisti un’esperienza unica e sicura.

Il cicloturismo in Italia è un settore in forte crescita, con un impatto economico sempre più significativo. Nel 2023 il cicloturismo ha generato in Italia un fatturato di oltre 5,5 miliardi di euro, con un aumento del 35% rispetto al 2022 e del 19% rispetto al 2019.

Inoltre, i 545 km della Ciclovia dei Parchi in Calabria sono entrati a fare parte di EuroVelo 7, ovvero la Ciclovia del Sole (Sun Route) che collega Capo Nord a Malta con un itinerario di 7.650 km attraverso 9 paesi europei, di cui 2000 km si trovano in territorio italiano, da San Candido in Alto Adige alla Sicilia. Ciò è stato possibile grazie a FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Coordinatore Nazionale EuroVelo in Italia dal 2011, che – in accordo con la Regione Calabria – ne aveva proposto la candidatura. L’EV7-Ciclovia del Sole è uno dei 17 itinerari che compongono EuroVelo, la rete di ciclovie nata nel 1997 per volontà di ECF-European Cyclists Federation con l’obiettivo di diffondere il cicloturismo e la mobilità attiva in tutta Europa, sviluppando un indotto economico per i territori e le comunità toccate dai 90mila km di percorsi in 42 Paesi.

La Regione Calabria sta investendo notevoli risorse sui percorsi ciclabili all’interno dei parchi e delle aree naturalistiche. Nata nel 2020 la Ciclovia dei Parchi attraversa la Calabria da Laino Borgo a Reggio Calabria lungo strade a bassissimo volume di traffico, interessando un’area protetta di circa 350.000 ettari lungo quattro parchi – l’Aspromonte, la Sila, il Pollino e le Serre – e toccando oltre 60 tra città, paesi e borghi. Completamente segnalata da nord a sud e attrezzata con fontane d’acqua, bike center, luoghi di sosta e di ospitalità, ha avuto in questi primi anni significativi step di crescita sia nei servizi, sia nell’infrastruttura.