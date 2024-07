Parco delle Serre, nuovi interventi per la valorizzazione del territorio e delle comunità

Le iniziative del commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo non si arrestano e aprono nuove prospettive per i territori e le popolazioni coinvolte. Attraverso due distinti incontri, il commissario ha convocato i sindaci dei Comuni che fanno parte della Comunità del Parco con l’intento di informali sulla chiusura del tavolo di concertazione regionale, relativa al PR Calabria 2021-2027, Azione 2.7.1 “Valorizzazione e fruizione”. Gli interventi 2.2 e 2.4 del Programma regionale FESR FSE 2021-2027, che hanno infatti determinato un importante finanziamento finalizzato a migliorare ed implementare la fruibilità della sentieristica e delle strutture di accoglienza e di informazione delle aree protette delle Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi, ma anche a dotarsi di opere attrattive, come il museo della Biodiversità, che eleveranno lo standard turistico dell’intero territorio.

Le due riunioni sono servite soprattutto per mettere a fuoco gli aspetti relativi all’azione di promozione e marketing territoriale per la fruizione sostenibile delle Aree protette.

Soddisfatto degli incontri il commissario del Parco delle Serre, che si è detto convinto che: “Non si può pianificare un territorio senza interloquire e confrontarsi con i soggetti politico/amministrativi che lo governano” i sindaci che rappresentano i 26 borghi del parco hanno un ruolo importante che attraverso la Comunità del Parco esercitano nell’interesse delle rispettive comunità, senza però perdere di vista che fanno parte di un tessuto sociale ed economico di una riserva naturale attraverso la quale è possibile creare vantaggi e crescita in maniera organica.

“Voglio ringraziare tutti per la partecipazione – ha aggiunto Alfonso Grillo, al termine dei due distinti incontri – e congratularmi per l’approccio collaborativo, ma specialmente per aver compreso, e non è per nulla scontato, che un piano di azione territoriale è tanto più efficace quanto più organico e di prospettiva.

La strada è ancora lunga – ha aggiunto – ma il rapporto constante e continuo con le comunità e i loro rappresentanti non può che agevolare e stimolare la crescita, rapporto che rafforzeremo ed estenderemo, per il prossimo anno, agli ulteriori 10 comuni che faranno parte della grande famiglia del Parco delle Serre”.