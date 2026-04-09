Parco delle Serre, Lagrotteria (SII): “Bene l’arrivo di Costantino, la sinergia è la chiave per lo sviluppo sostenibile”

L’associazione SII – Serre, Impresa e Innovazione – ha espresso un giudizio positivo sull’insediamento del nuovo commissario del Parco delle Serre Francesco Costantino, auspicando l’avvio di una fase di dialogo costruttivo tra l’ente e le realtà produttive locali.

Alla conferenza stampa di presentazione, il rappresentante dell’associazione SII, Walter Lagrotteria, ha accolto con favore la nomina di Costantino, sottolineando “l’importanza di instaurare un rapporto di collaborazione stabile tra il Parco e il tessuto imprenditoriale del territorio”. Secondo SII, “solo attraverso un confronto aperto e sinergico sarà possibile conciliare la tutela ambientale con lo sviluppo economico, valorizzando le specificità e le risorse delle Serre”.

L’associazione ha evidenziato alcune priorità su cui puntare: “promuovere progetti di economia circolare e turismo sostenibile, favorire percorsi di certificazione ambientale per le imprese locali e attivare strumenti di co-progettazione per iniziative che generino occupazione senza compromettere la biodiversità del territorio”.

Incisivo l’intervento dell’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, che ha manifestato “piena disponibilità al confronto e al dialogo con tutti gli attori coinvolti — istituzioni, associazioni civiche e imprese — per costruire percorsi condivisi di sviluppo sostenibile”. Montuoro ha ribadito “l’impegno della Regione a sostenere politiche che coniughino tutela del paesaggio e crescita economica, anche attraverso finanziamenti e supporto tecnico”.

“Accogliamo con entusiasmo – ha rimarcato Lagrotteria – anche la conferma dell’impegno, da parte dell’Assessore Montuoro, a completare il progetto di riqualificazione dell’ex Kursaal: sarà recuperato e trasformato in una sede culturale strategica per il territorio”

SII si è inoltre dichiarata pronta a partecipare attivamente alle fasi di consultazione e progettazione, proponendo incontri operativi a breve termine con il commissario e gli altri soggetti interessati, per trasformare le buone intenzioni in azioni concrete a vantaggio del territorio delle Serre.

Infine l’associazione ha ringraziato “per la disponibilità dimostrata, sin da subito, dal neocommissario Francesco Costantino e dell’assessore regionale Antonio Montuoro al dialogo e al confronto con istituzioni, imprese e associazioni”.