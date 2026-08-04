Parco delle Serre. “Itinerari del Riccio”: consegnate ai comuni 88 bike a pedalata assistita

Maxi fornitura di bike a pedalata assistita ai Comuni del Parco delle Serre. All’iniziativa hanno preso parte l’assessore regionale all’Ambiente Montuoro, il commissario straordinario del Parco naturale regionale delle Serre, Francesco Costantino, il dirigente generale Siviglia, il presidente della Comunità del Parco Cannatelli e i sindaci dei Comuni interessati, intervenuti per ricevere formalmente le dotazioni destinate ai rispettivi territori.

La partecipazione dei primi cittadini ha conferito alla cerimonia un particolare valore istituzionale e ha rappresentato concretamente la dimensione sovracomunale del progetto. La presenza congiunta dei sindaci ha evidenziato la volontà delle amministrazioni locali di operare all’interno di una strategia condivisa, nella quale ciascun Comune costituisce un nodo di una rete territoriale più ampia, orientata alla mobilità sostenibile, al turismo lento e alla valorizzazione coordinata dei borghi.

La dotazione e il riparto tra i Comuni

La fornitura comprende complessivamente 88 bike a pedalata assistita, tutte complete di casco, per un investimento pari a 149.600 euro. Le biciclette sono state assegnate a otto Comuni tenendo conto delle funzioni attribuite ai diversi centri nell’ambito del progetto: Santa Caterina dello Ionio, Guardavalle, Fabrizia, Bivongi, Mongiana, Pazzano, Serra San Bruno e Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

La consegna ai sindaci non rappresenta una semplice distribuzione di beni, ma segna il passaggio dalla fase di programmazione e acquisizione alla concreta attivazione di una rete di servizi destinata ai visitatori, ai cicloescursionisti e alle comunità locali.

Ciascuna amministrazione comunale sarà chiamata a custodire e valorizzare la propria dotazione nell’ambito di una visione unitaria. I Comuni destinatari non costituiscono punti isolati, ma tappe complementari di un sistema che collega il versante ionico con l’entroterra delle Serre e mette in relazione ambiente, centri storici, luoghi della spiritualità, testimonianze dell’archeologia industriale e paesaggi rurali.

Una rete di 163 chilometri tra costa, borghi e montagne

Il progetto “Itinerari del Riccio”, del valore complessivo di 1.949.400 euro, prevede la realizzazione di una rete di circa 163 chilometri composta da ciclovie, percorsi per mountain bike, cammini, sentieri e infrastrutture per la mobilità lenta.

L’intervento è finalizzato al recupero e alla valorizzazione di strade rurali, sentieri, percorsi storici e infrastrutture caratteristiche del paesaggio, con l’obiettivo di costruire un’offerta turistica sostenibile ed esperienziale capace di collegare i Comuni dell’area interna.

Le bike a pedalata assistita costituiscono una componente essenziale della strategia. I dislivelli, i collegamenti tra costa e montagna e le distanze tra i diversi centri rendono particolarmente importante la disponibilità di mezzi in grado di ampliare l’accessibilità dei percorsi. Gli itinerari potranno così essere fruiti non soltanto dai ciclisti più esperti, ma anche da famiglie, visitatori e utenti con differenti livelli di preparazione fisica.

La presenza dei sindaci rafforza il carattere unitario

La partecipazione dei sindaci alla consegna ufficiale ha reso visibile la rete istituzionale sulla quale si fonda l’intervento. Il progetto richiede una collaborazione stabile tra Regione Calabria, Parco naturale regionale delle Serre e amministrazioni comunali, affinché le singole dotazioni possano concorrere alla costruzione di un servizio riconoscibile e coordinato.

La presenza dei primi cittadini testimonia l’assunzione, da parte dei Comuni, di un ruolo diretto nella fase di attuazione. Alle Amministrazioni locali spetterà il compito di assicurare la presa in carico, la custodia e il corretto impiego dei mezzi, raccordandosi con il Parco per definire modalità omogenee di utilizzo, manutenzione e promozione.

La gestione coordinata dovrà consentire al visitatore di percepire gli “Itinerari del Riccio” come un’unica esperienza territoriale, indipendentemente dal Comune nel quale inizierà o proseguirà il proprio percorso. L’obiettivo è superare la frammentazione delle singole offerte locali e presentare le Serre come una destinazione integrata, capace di mettere in rete risorse naturali, culturali e produttive.

Un investimento per il turismo lento e lo sviluppo locale

Nel corso della cerimonia è stato evidenziato come la consegna delle biciclette rappresenti un primo risultato immediatamente visibile della Strategia d’Area. L’acquisto dei mezzi è strettamente collegato agli interventi previsti nei borghi, alle aree di sosta, agli infopoint, ai servizi di assistenza e alle strutture di accoglienza dedicate ai cicloamatori.

“Con la consegna delle bike rendiamo concretamente fruibile una parte importante degli Itinerari del Riccio. Il nostro obiettivo è costruire una rete capace di superare i confini dei singoli Comuni e di presentare il territorio delle Serre come una destinazione unitaria, accessibile e sostenibile. La presenza dei sindaci conferma la volontà di lavorare insieme e di trasformare questo investimento in un servizio stabile per il territorio” ha dichiarato il commissario straordinario del Parco, Francesco Costantino.

La presenza dell’assessore regionale all’Ambiente Montuoro e del dirigente generale Siviglia ha confermato l’attenzione della Regione Calabria verso un progetto che coniuga tutela ambientale, mobilità sostenibile, valorizzazione delle aree interne e sostegno alle economie locali.

L’assessore regionale all’Ambiente Montuoro ha richiamato l’importanza della collaborazione tra Regione, Parco e amministrazioni comunali per trasformare gli investimenti nelle aree interne in servizi effettivamente disponibili per cittadini e visitatori.

Il dirigente generale Siviglia ha evidenziato la coerenza dell’intervento con le politiche regionali dirette alla tutela ambientale, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Calabria.

La strategia mira a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e ad aumentare la permanenza dei visitatori nei borghi, creando nuove opportunità per strutture ricettive, ristorazione, guide naturalistiche, accompagnatori cicloturistici, servizi di noleggio e manutenzione e operatori bike-friendly.

La rete potrà inoltre contribuire alla riscoperta di luoghi meno conosciuti, alla valorizzazione dei centri storici e alla promozione delle produzioni tipiche, offrendo ai visitatori la possibilità di attraversare il territorio lentamente e di entrare in contatto diretto con le comunità locali.

La consegna delle 88 bike a pedalata assistita costituisce, pertanto, un tassello concreto di una politica territoriale più ampia: rendere le aree interne maggiormente accessibili, connesse e attrattive, trasformando il patrimonio ambientale e culturale delle Serre in un’offerta sostenibile capace di generare servizi, collaborazione istituzionale e nuove occasioni di sviluppo.